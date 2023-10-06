Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Баварии» интересен защитник «Челси»

06 Октября 2023 • 21:21 Комментировать

Поговаривают, что в зимнее трансферное окно защитник Трево Чалоба покинет «Челси» - Маурисио Почеттино всерьёз на этого футболиста не рассчитывает. Как сообщает TodoFichajes, Чалоба входит в сферу интересов «Баварии».

Мюнхенский клуб в настоящий момент как раз нуждается в усилении оборонительной линии. «Красная машина» даже рассматривает возможность подписания краткосрочного контракта с Жеромом Боатенгом, который уже играл за «Баварию» в 2011-2021 годах.

24-летний Трево Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро.

У Тухеля спросили, подпишет ли «Бавария» Боатенга

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Трево Чалоба трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 14:30
Лутон Таун Лутон Таун
Тоттенхэм Тоттенхэм
6.40 4.50 1.54
Видео
07.10.23 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Челси Челси
4.30 3.95 1.83
Видео
07.10.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.83 3.80 4.60
Видео
07.10.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Борнмут Борнмут
1.98 3.70 3.90
Видео
07.10.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.80 4.00 4.40
Видео
07.10.23 в 19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.83 3.80 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
22:43 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино призывает упростить работу ВАР
22:29 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Манчестер Юнайтед» следует задуматься о трансфере Гимараэса»
22:22 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о грубой судейской ошибке в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
22:01 · Англия. Премьер-лига
Агент Инкапье рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в «Ливерпуль»
21:21 · Англия. Премьер-лига
​«Баварии» интересен защитник «Челси»
21:01 · Англия. Премьер-лига
​Впервые в истории АПЛ «Арсенал» и «Тоттенхэм» идут без поражений после семи туров
20:57 · Англия. Премьер-лига
​Уоткинс продлил контракт с «Астон Виллой» официально
20:47 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» готовит 100 млн евро на защитника из АПЛ слухи
20:39 · Англия. Премьер-лига
Цимикас: «Меня удивил Гравенберх»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Санчо определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры
20:19 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал, как «становится зомби» 1
19:26 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Алькантара до сих пор не восстановился
18:39 · Англия. Премьер-лига
Сака и Парти готовы сыграть с «Манчестер Сити»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о матче с «Бёрнли»: «Будет трудная игра, но мы постараемся забрать три очка»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Арсенал» ещё долго будет бороться за трофеи
Все новости
Рекомендуем