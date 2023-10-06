​«Баварии» интересен защитник «Челси»

Поговаривают, что в зимнее трансферное окно защитник Трево Чалоба покинет «Челси» - Маурисио Почеттино всерьёз на этого футболиста не рассчитывает. Как сообщает TodoFichajes, Чалоба входит в сферу интересов «Баварии».

Мюнхенский клуб в настоящий момент как раз нуждается в усилении оборонительной линии. «Красная машина» даже рассматривает возможность подписания краткосрочного контракта с Жеромом Боатенгом, который уже играл за «Баварию» в 2011-2021 годах.

24-летний Трево Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро.

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