​Впервые в истории АПЛ «Арсенал» и «Тоттенхэм» идут без поражений после семи туров

Очень успешно начали новый сезон лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», после семи туров английской Премьер-лиги оба клуба идут без поражений - по пять побед и по две ничьи. Как оказалось, столь успешное совместное начало сезона оба клуба выдали впервые в истории АПЛ - ранее после семи туров либо у «Арсенала», либо у «Тоттенхэма» (а часто у обоих вместе) уже были поражения, а то и не одно.

В восьмом туре английского чемпионата «Тоттенхэм» сыграет с «Лутон Таун», а вот шансы «Арсенала» на поражение куда выше - команде Микеля Артеты предстоит поединок с «Манчестер Сити».