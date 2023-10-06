«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с нападающим Олли Уоткинсом. В пресс-релизе говорится лишь о том, что новое соглашение 27-летнего футболиста является долгосрочным. По данным СМИ, договор рассчитан до конца июня 2028 года.

Уоткинс выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года. В 128 официальных матчах за бирмингемскую команду нападающий записал на свой счёт 50 голов и 16 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Англии «Астон Вилла» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против «Вулверхэмптона» на поле соперника.