«Реал» задумывается над усилением оборонительной линии. Как сообщает TodoFichajes, на радаре мадридского гранда находится Вильям Салиба из «Арсенала». Если верить источнику, мадридцы хотели бы подписать 22-летнего игрока уже зимой. Впрочем, осуществить трансфер Салиба будет сложно, ведь «канониры» считают француза ключевым футболистом.

В то же время отмечается, что «Реал» готовит за Салиба 100 миллионов евро. Это огромный ценник, если говорить об игроках защитной линии.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 7 октября – против «Осасуны» на своём поле.