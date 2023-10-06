Цимикас: «Меня удивил Гравенберх»

Левый защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас рассказал, что думает об игре Райана Гравенберха.

Нидерландский хавбек, летом перебравшийся из мюнхенской «Баварии», забил свой первый гол за «Ливерпуль» в недавнем матче Лиги Европы против «Унион Сент-Жиллуаз» (2:0).

«Меня удивило, насколько Райан талантлив, как усердно он работает, – высказывается Цимикас, слова которого приводят английские СМИ. – Очень рад, что у нас есть такой игрок. Невероятный талант. Для меня большой удовольствие каждый день наблюдать за его игрой на тренировках», – заявил греческий футболист.

В активе Райана Гравенберха также значатся две результативные передачи. В общей сложности полузащитник провёл шесть матчей за команду Юргена Клоппа.