Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры

06 Октября 2023 • 20:30 Комментировать
Боруссия Д
...
Унион Берлин
Через 18 ч. 31 мин.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо хотел бы вновь выступать за дортмундскую «Боруссию».

Английский футболист был исключён из рядов первой команды «красных дьяволов» после конфликта с Эриком тен Хагом и отказа принести извинения. Согласно многочисленным слухам, Санчо может сменить клуб уже в январе, а главным претендентом на игрока считается его бывший клуб – «Боруссия» Дортмунд. По сведениям 90min, сам Джедон хочет пополнить ряды «шмелей», когда откроется зимнее трансферное окно. Напомним, что «шмели» подумывают об аренде с возможностью выкупа.

Джедон Санчо выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 80 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д УНИОН БЕРЛИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 14:30
Лутон Таун Лутон Таун
Тоттенхэм Тоттенхэм
6.40 4.50 1.54
Видео
07.10.23 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Челси Челси
4.30 3.95 1.83
Видео
07.10.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.83 3.80 4.60
Видео
07.10.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Борнмут Борнмут
1.98 3.70 3.90
Видео
07.10.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.80 4.00 4.40
Видео
07.10.23 в 19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.83 3.80 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
21:21 · Англия. Премьер-лига
​«Баварии» интересен защитник «Челси»
21:01 · Англия. Премьер-лига
​Впервые в истории АПЛ «Арсенал» и «Тоттенхэм» идут без поражений после семи туров
20:57 · Англия. Премьер-лига
​Уоткинс продлил контракт с «Астон Виллой» официально
20:47 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» готовит 100 млн евро на защитника из АПЛ слухи
20:39 · Англия. Премьер-лига
Цимикас: «Меня удивил Гравенберх»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Санчо определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры
20:19 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал, как «становится зомби» 1
19:26 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Алькантара до сих пор не восстановился
18:39 · Англия. Премьер-лига
Сака и Парти готовы сыграть с «Манчестер Сити»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о матче с «Бёрнли»: «Будет трудная игра, но мы постараемся забрать три очка»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Арсенал» ещё долго будет бороться за трофеи
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» близок к продлению контракта с Митомой слухи
13:51 · Англия. Премьер-лига
​Клопп – о скандальном матче с «Тоттенхэм»: Забыли, идём дальше
13:45 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» определился с трансферной целью слухи
13:34 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ отказались от Лингарда
Все новости
Рекомендуем