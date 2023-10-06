Санчо определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо хотел бы вновь выступать за дортмундскую «Боруссию».

Английский футболист был исключён из рядов первой команды «красных дьяволов» после конфликта с Эриком тен Хагом и отказа принести извинения. Согласно многочисленным слухам, Санчо может сменить клуб уже в январе, а главным претендентом на игрока считается его бывший клуб – «Боруссия» Дортмунд. По сведениям 90min, сам Джедон хочет пополнить ряды «шмелей», когда откроется зимнее трансферное окно. Напомним, что «шмели» подумывают об аренде с возможностью выкупа.

Джедон Санчо выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 80 млн евро.