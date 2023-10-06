​Холанн рассказал, как «становится зомби»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал понять, что на футбольном поле он полагается на инстинкты.

«На поле я просто двигаюсь, стою, делаю движения в своём собственном мире, а не как-то… это трудно объяснить. Я будто выхожу из своего тела и становлюсь зомби.

Я жду шанса, и когда он появляется, то я должен быть готов. Я двигаюсь и сканирую, сканирую. Я полагаюсь на свои чувства.

Когда команда занимает позиции в обороне, я знаю, что мне не нужно вмешиваться. Я стою и жду подходящего момента», - сказал Холанн The Telegraph.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 8 октября – против «Арсенала» на выезде.