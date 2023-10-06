Тьяго Алькантара до сих пор не восстановился

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара до сих пор не готов играть. На пресс-конференции главный тренер команды Юрген Клопп сказал, что футболист потерпел уже вторую неудачу в реабилитации. Немецкий специалист выразил надежду, что Тьяго вернётся в строй после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Стоит сказать, что Тьяго ещё не выходил на футбольное поле в нынешнем сезоне. В мае испанский полузащитник перенёс операцию из-за травмы.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против «Брайтона» на выезде.