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Тьяго Алькантара до сих пор не восстановился

06 Октября 2023 • 19:26 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
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08.10 16:00

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара до сих пор не готов играть. На пресс-конференции главный тренер команды Юрген Клопп сказал, что футболист потерпел уже вторую неудачу в реабилитации. Немецкий специалист выразил надежду, что Тьяго вернётся в строй после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Стоит сказать, что Тьяго ещё не выходил на футбольное поле в нынешнем сезоне. В мае испанский полузащитник перенёс операцию из-за травмы.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против «Брайтона» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
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