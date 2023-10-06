Сака и Парти готовы сыграть с «Манчестер Сити»

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака сможет помочь своей команде в игре с «Манчестер Сити».

Напомним, в минувшем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лансом» (1:2) Сака получил повреждение и покинул поле.

В интервью Sky Sports главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что 22-летний футболист вместе со всеми готовится к матчу против «горожан». Кроме того, специалист рассказал, что полузащитник Томас Парти тоже сможет принять участие в поединке.

Матч седьмого тура Английской премьер-лиги «Арсенал» - «Манчестер Сити» состоится 8 октября. Начало встречи запланировано на 18:30 по мск.