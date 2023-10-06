Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Золотой мяч» в 2024 году возьмёт нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе или форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

«Молодые, перспективные, которые проявляли себя неплохо, я говорю про Мбаппе и Холанна. Они не очень хорошо сейчас выглядят и неубедительно. Возможно, в следующем году кто-то из них выиграет «Золотой мяч», — сказал Гладилин.

Церемония награждения в этом году состоится 30 октября.

24-летний Мбаппе оценивается в 180 млн евро на трансферном рынке. В текущем сезоне футболист провёл восемь матчей за парижан, в которых отличился столько же раз.

Холанн на год младше, он по данным портала Transfermarkt оценивается тоже в 180 млн евро. В нынешнем сезоне за «Манчестер Сити» норвежец сыграл 11 матчей, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.