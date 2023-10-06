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Почеттино — о матче с «Бёрнли»: «Будет трудная игра, но мы постараемся забрать три очка»

06 Октября 2023 • 16:28 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
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Через 22 ч. 42 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча восьмого тура АПЛ против «Бёрнли» поделился мнением о сопернике.

По мнению специалиста, «синих» ожидает непростой матч, однако лондонцы постараются добиться победы.

«Завтра будет трудная игра. Они много бегают, стараются играть комбинационно, у них это неплохо получается. Мы же приедем и постараемся забрать три очка», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Матч «Бёрнли» — «Челси» состоится завтра, 7 октября, на домашней арене «бордовых». Начало — в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая 18-й «Бёрнли» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бёрнли Маурисио Почеттино
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БЁРНЛИ ЧЕЛСИ
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