Гвардиола: «Арсенал» ещё долго будет бороться за трофеи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лондонском «Арсенале», с которым его команда встретится в ближайший уик-энд.

«Арсенал» — наш самый серьезный соперник прошлого сезона. Молодая команда Артеты уже освоилась и теперь долго будет вести борьбу за самые большие титулы», — приводит слова Гвардиолы Football Daily.

После семи туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, опережая идущий на втором месте «Арсенал» на одно очко.

Очное противостояние команд Гвардиолы и Артеты состоится в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:30 по московскому времени.