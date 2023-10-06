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Гвардиола: «Арсенал» ещё долго будет бороться за трофеи

06 Октября 2023 • 15:27 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
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08.10 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лондонском «Арсенале», с которым его команда встретится в ближайший уик-энд.

«Арсенал» — наш самый серьезный соперник прошлого сезона. Молодая команда Артеты уже освоилась и теперь долго будет вести борьбу за самые большие титулы», — приводит слова Гвардиолы Football Daily.

После семи туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, опережая идущий на втором месте «Арсенал» на одно очко.

Очное противостояние команд Гвардиолы и Артеты состоится в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:30 по московскому времени.

 

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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