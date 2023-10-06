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«Брайтон» близок к продлению контракта с Митомой слухи

06 Октября 2023 • 13:58 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
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08.10 16:00

Нападающий «Брайтона» Каору Митома может в ближайшее время заключить новый трудовой договор с клубом.

Как утверждает Daily Mirror, стороны близки к согласованию контракта. Сообщается, что таким способом «Брайтон» хочет обезопасить себя от возможного ухода футболиста в один из топ-клубов Английской премьер-лиги.

Ранее Митомой интересовались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и другие команды.

Текущий контракт 26-летнего японца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Каору Митома
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