Нападающий «Брайтона» Каору Митома может в ближайшее время заключить новый трудовой договор с клубом.

Как утверждает Daily Mirror, стороны близки к согласованию контракта. Сообщается, что таким способом «Брайтон» хочет обезопасить себя от возможного ухода футболиста в один из топ-клубов Английской премьер-лиги.

Ранее Митомой интересовались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и другие команды.

Текущий контракт 26-летнего японца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро.