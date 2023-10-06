​Клопп – о скандальном матче с «Тоттенхэм»: Забыли, идём дальше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал о том, что его команда уже забыла о скандальном матче против «Тоттенхэма».

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл в Лондоне со счётом 1:2. При счёте 0:0 арбитры ошибочно не засчитали гол «красных». Клопп говорил, что справедливо было бы назначить переигровку матча.

«Вчера вы доказали мне и всем, как устроен мир. Мне снова пришлось говорить о другом матче [о матче с «Тоттенхэмом»]. Все слышали, что я говорил, но поняли совсем другое. Это нормально.

Мы давно прошли это, мы покончили с этим. Всё в порядке. Мы не дети. Просто нам нужно было ответить на несколько вопросов, что мы и сделали. Всё, идём дальше», - сказал Клопп журналистам.