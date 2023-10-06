Европейские гранды уже сейчас строят планы на следующие трансферные окна. Как сообщает Fichajes, целью «Манчестер Сити» является подписание полузащитника Хави Симонса. Права на 20-летнего игрока принадлежат «ПСЖ», но сейчас он выступает в аренде за «РБ Лейпциг».

По данным источника, следующим летом «Манчестер Сити» будет бороться за Симонса с «Барселоной». При этом ранее сообщалось, что «ПСЖ» настроен сохранить талантливого футболиста в своих рядах.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Хави Симонса в 40 миллионов евро.