​Холанн назвал секрет «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о клубе, за который он выступает.

«Давление есть. Посмотрите, какое давление мы испытываем каждый день как клуб, как команда, как отдельные личности. Но ты должен сосредотачиваться на одном часе тренировок в день, а остальную часть дня расслабляться и не думать о футболе. Думаю, это во многом объясняет, почему здесь всё так успешно. После тренировки больше не нужно думать о футболе», - сказал Холанн The Telegraph.

В настоящий момент «Манчестер Сити» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Арсенала». Команды сыграют в воскресенье, 8 октября.