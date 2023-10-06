Локателли сделал выбор между Аллегри и де Дзерби

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли сделал выбор между главным тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри и Роберто де Дзерби, под руководством которого выступал в составе «Сассуоло».

«Это разные тренеры, которые по своему уникальны. У меня тесная связь с Роберто, потому что он изменил мою жизнь. Я был парнем, который нуждался в опыте в «Сассуоло». Мне были необходимы тяжёлые уроки, чтобы потом вернуться в топ-клуб», – сказал Локателли в беседе с La Stampa.

Напомним, Роберто де Дзерби ныне возглавляет «Брайтон», который в прошлом сезоне добыл путёвку в Лигу Европы.