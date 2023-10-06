Холанн – о победе в Лиге чемпионов: «Я осуществил свою мечту детства»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вспомнил о победе своей команды в Лиге чемпионов. Напомним, «горожане» взяли трофей в конце прошлого сезона, обыграв в финальном матче миланский «Интер».

«Я осуществил свою мечту детства, которую преследовал всю жизнь. Я всегда мечтал об этом и в итоге смог достичь цели. Это было потрясающее чувство. Надеюсь, я ещё испытаю его снова. Это было лучшее чувство, которое я когда-либо ощущал», – цитирует Холанна журналист Джейсон Бёрт.

Холанн стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Норвежец также выиграл со своей командой Кубок Англии и Премьер-лигу.