Томас Франк: «Хёйлунн забивает голы, я очень рад за него»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк оценил стартовый отрезок нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хёйлунна. Напомним, датский форвард отметился тремя голами в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов. В четырёх поединках Английской премьер-лиги нападающий не отметился ни одним результативным действием.

«Он забивает голы. Расмус не является футболистом «Брентфорда», но он датчанин, как и я, поэтому мне очень радостно за него», – сказал Франк на пресс-конференции.

Хёйлунн стал футболистом «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, когда перебрался из итальянской «Аталанты». Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.