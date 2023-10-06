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Томас Франк: «Хёйлунн забивает голы, я очень рад за него»

06 Октября 2023 • 12:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
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07.10 17:00

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк оценил стартовый отрезок нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хёйлунна. Напомним, датский форвард отметился тремя голами в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов. В четырёх поединках Английской премьер-лиги нападающий не отметился ни одним результативным действием.

«Он забивает голы. Расмус не является футболистом «Брентфорда», но он датчанин, как и я, поэтому мне очень радостно за него», – сказал Франк на пресс-конференции.

Хёйлунн стал футболистом «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, когда перебрался из итальянской «Аталанты». Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд Томас Франк Расмус Хёйлунн
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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