Канчельскис оценил шансы в матче «Арсенал» - «Манчестер Сити»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о предстоящем поединке чемпионата Англии между лондонским «Арсналом» и «Манчестер Сити».

«Фаворит «Ман Сити», но не безоговорочно - 55 на 45. Гвардиола неудобный соперник для Артеты. Надеюсь, «Арсенал» оправился от потерь и игра будет такая же яркая, как в прошлом сезоне», - передает слова Канчельскиса ODDS.

Центральный поединок тура «Арсенал» - «Манчестер Сити» состоится в Лондоне. Дата проведения поединка – суббота, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.