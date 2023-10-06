Холанн ответил, хочет ли побить рекорд Ширера

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался касательно рекорда экс-нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера по голам в рамках Английской премьер-лиги. За свою карьеру Алан забил 216 мячей.

«У меня контракт еще почти на четыре года? Значит, еще есть время. Я побью рекорд за такой короткий срок? Я этого не говорил. Нужно, прежде всего, думать о предстоящих матчах, а рекорды подождут. Но если я проведу 15 лет в Англии, то почему бы и нет? Посмотрим», - передает слова норвежца Telegraph.

На данный момент в активе норвежского нападающего 44 гола в Английской премьер-лиге.

Холанн: «Люди бывают шокированы, когда я не забиваю гол»