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Мерсон: «Броя представлял большую угрозу в матче с «Фулхэмом»

06 Октября 2023 • 11:24 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
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07.10 17:00

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон оценил игру нападающего «Челси» Армандо Брои в матче с «Фулхэмом». Напомним, албанский форвард отметился голом и помог «синим» одержать выездную победу 1:0. Другой мяч в составе «Челси» забил Михаил Мудрик.

«Броя представлял большую угрозу в матче с «Фулхэмом». То, что он вернулся – это отличные новости для «Челси». Армандо может принести клубу много пользы в будущем», – цитирует Мерсона журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Броя пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Албанец восстановился и вернулся на поле лишь в конце сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пол Мерсон Армандо Броя
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