Мерсон: «Броя представлял большую угрозу в матче с «Фулхэмом»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон оценил игру нападающего «Челси» Армандо Брои в матче с «Фулхэмом». Напомним, албанский форвард отметился голом и помог «синим» одержать выездную победу 1:0. Другой мяч в составе «Челси» забил Михаил Мудрик.

«Броя представлял большую угрозу в матче с «Фулхэмом». То, что он вернулся – это отличные новости для «Челси». Армандо может принести клубу много пользы в будущем», – цитирует Мерсона журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Броя пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Албанец восстановился и вернулся на поле лишь в конце сентября.