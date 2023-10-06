Холанн: «Люди бывают шокированы, когда я не забиваю гол»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал реакцию болельщиков на свою результативность.

«Уже все привыкли, что я постоянно забиваю. Это именно так. Теперь люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда поражаю ворота соперников. Это классно, что от меня всегда ждут голов. Я пришел в «Манчестер Сити» именно за этим и намерен продолжать делать это», - передает слова норвежского футболиста The Telegraph.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанн провел семь поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами. Также в его активе одна результативная передача.