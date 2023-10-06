«Манчестер Юнайтед» завалил старт сезона: Какова вероятность отставки тен Хага

«Манчестер Юнайтед» на старте сезона выглядит просто ужасно, выдав худший старт в Премьер-лиге за всю историю и дважды уступив в Лиге чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что дальше делать клубу.

Тен Хаг завалил старт сезона и виноват в этом сам

«Манчестер Юнайтед» прямо сейчас выглядит чудовищно. «Красные дьяволы» проиграли четыре матча в семи турах Премьер-лиги и обе встречи на групповом этапе Лиги чемпионов. У любой команды бывают неудачные отрезки, и причины тому могут быть разные. Порой случается какое-то сумасшедшее невезение, иногда это связано с кадровыми проблемами, иногда просто идёт перестройка команды. Однако это всё не случай «МЮ».

Текущие неудачи «красных дьяволов» связаны с конкретным именем – Эрик тен Хаг. В прошлом сезоне нидерландец как раз притирался к команде, имел серьёзные кадровые проблемы, так что неудачи на старте выглядели легко объяснимыми. Теперь всё иначе. тен Хага игроки знают, у него хороший состав, все лидеры здоровы. Однако, по иронии судьбы, ряд неудач на старте связан именно с тем, что сделал наставник. «МЮ» не стал продлевать контракт с Давидом де Хеа, подписал Андре Онану – протеже тренера, который просто косячит постоянно. Добавим к этому случившийся скандал вокруг Джейдона Санчо, который продолжается тен Хагом и который влияет на коллектив. В общем, сейчас нет других объективных объяснений неудач команды, кроме как действий самого тренера.

Идеи тен Хага сделали «МЮ» заложником

Проблема «МЮ» в отношениях с тен Хагом связана с тем, что клуб сделал серьёзную ставку на тренера. Причём сам ход выглядел абсолютно верным. Нидерландец построил сильный «Аякс», и на тренера претендовали многие клубы. Когда тен Хаг подписал контракт с «МЮ», казалось, что «красные дьяволы» добились успеха. В кои-то веки клуб позвал не просто человека с тренерской лицензией, а наставника с конкретной идеей.

Наличие идеи – хорошо, когда она воплощается. Однако если мысль не даёт результата, то тренер становится её заложником. «МЮ» вложился в тен Хага, в том числе финансово, подписав целую россыпь тех футболистов, которых просил наставник. Пример с Онаной самый показательный в этом ключе. Камерунец не силён в том, чтобы спасать ворота, но Тен Хагу нужен был этот голкипер, чтобы получить опцию розыгрыша мяча ногами. Добавим к этому довольно специфического центрального защитника Лисандро Мартинеса. Если предположить, что завтра нидерландец будет уволен, то велика вероятность, что новый наставник захочет избавиться от ряда футболистов, которых хотел нынешний тренер. Да и в целом, с текущим подбором игроков кажется, что «МЮ» способен играть в довольно ограниченные разновидности футбола.

В итоге клуб оказался в некотором смысле заложником тен Хага. Уволить нидерландца сейчас – это гарантированно завалить сезон. Просто невозможно представить, какой тренер сможет из нынешнего состава вылепить что-то такое, что преобразит команду стилистически. Возможно, на эмоциях «красные дьяволы» и выдадут результат, но структурно едва ли.

Стоит ли увольнять тен Хага?

Проблема в том, что уволить тренера довольно легко, вот только нет ощущения, что это серьёзно изменит ситуацию. Надо понимать, что в разгар сезона сильный тренер в клуб не пойдёт. Делать же ставку на временщика тоже нет смысла: это, как правило, не даёт результата. По сути, выбор у клуба примерно такой: верить в тен Хага и надеяться на изменение ситуации или уволить его и точно провалиться.

Представить, что «МЮ» уволит тен Хага в ближайшие пару месяцев, сложно. Если только команда продолжит проигрывать и будет рисковать вылететь из Премьер-лиги, что, конечно, невозможно. Однако если ситуация не изменится, то в клубе точно начнут готовиться к смене тренера летом. В этом смысле будет интересна январская трансферная кампания: будет ли в ней заметно исполнение пожеланий тренера, или же руководство предпочтёт не вкладываться в «хотелки» наставника.

Роман Андреев