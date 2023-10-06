Почему Артета виновен в травме Сака, чем серьёзно ослабил «Арсенал»

«Арсенала». Винить в травме лидера наставник «канониров» Микель Артета может во многом себя, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет почему.

Артета загнал Сака

По ходу первого тайма матча против «Ланса» «Арсенал» остался без Букайо Сака. Вингер почувствовал неприятные ощущения в пятке, и Микель Артета был вынужден заменить своего лидера. Сака к тому моменту успел сделать голевую передачу на Жезуса, и это было третье результативное очко англичанина в двух стартовых матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Травма Сака имеет мышечный характер, и почти никто не сомневается, что причина тому – переутомлённость. Артета буквально загнал 22-летнего игрока. Сака не пропустил ни одной встречи в Премьер-лиге с мая 2021 года. За это время англичанин провёл 87 матчей, что стало рекордом «Арсенала». 83 из них вингер начинал в стартовом составе. Это огромная нагрузка для молодого футболиста, а ведь помимо игр чемпионата Сака регулярно выходил на поле во встречах различных кубков.

В конце прошлого сезона Сака выглядел уставшим, и некоторые видят в этом одну из причин того, что лондонцы уступили в чемпионской гонке. Никто просто не смог подхватить лидерскую роль англичанина.

Нынешняя травма – результат решений Артеты

Микель Артета всё ещё молодой тренер, и текущая ситуация с Сака должна стать для него уроком. Почти все сходятся в том, что травма англичанина стала следствием неправильных решений испанца. Сака получил повреждение ещё в матче с «Тоттенхэмом». Тем не менее Артета не просто выпустил вингера на поле в матче с «Борнмутом», но и держал его на поле до 76-й минуты, когда у игрока снова возникли проблемы со здоровьем. При этом надо напомнить, что «канониры» в этой встрече к перерыву вели 2:0, а сразу после возобновления игры забили и третий гол, то есть необходимости так долго держать Сака на поле не было.

Летом Артета не стал искать подмену для Сака. «Арсенал» вывалил кучу денег за Кая Хаверца, который, кажется, не слишком и нужен был команде. При этом «канониры» не стали подписывать того же Муссу Диаби, за которым следили. Хотя в момент переговоров с «Байером» по трансферу Гранита Джаки можно было обсудить переезд в обратном направлении француза. В итоге Диаби за меньшие деньги, чем Хаверц, перебрался в «Астон Виллу» и здорово себя показывает в Англии.

Травма Сака серьёзно бьёт по перспективам «Арсенала»

Любая травма происходит не вовремя, но это случается в самый неподходящий момент. «Арсеналу» было бы намного проще, пропусти Сака ближайший тур Премьер-лиги, если бы соперником был условный «Борнмут». Однако «канониры» на выходных сыграют с «Манчестер Сити», и такие игры принято именовать «матчами за шесть очков». Будь Сака в форме, шансы «канониров» на победу были бы намного выше. Учитывая, как «Манчестер Сити» мало теряет очков, крайне важно для их конкурентов выдерживать ритм. В этом смысле поражение на выходных может стать, конечно, не фатальным, но довольно сильно ударит по перспективам «Арсенала».

Следующий матч будет после перерыва на матчи сборных, но там «Арсенал» ждёт «Челси». Над «синими» можно иронизировать, но всё же там собрана хорошая команда, и Сака очень пригодился бы. Возможно, англичанин успеет восстановиться, но вопрос в том, в какой он будет форме.

Роман Андреев