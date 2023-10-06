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«Челси» принял решение по Галлахеру

06 Октября 2023 • 08:31 Комментировать

Боссы лондонского «Челси» заинтересованы в сохранении полузащитника Конора Галлахера, об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно данным источника, в клубе довольны игроком и готовят для него новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

Галлахер выступает за «пенсионеров» с 2018 года. В общей сложности 23-летний полузащитник провел в составе «синих» 54 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После семи туров лондонский коллектив располагается лишь на 11-м месте в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер
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