«Челси» принял решение по Галлахеру

Боссы лондонского «Челси» заинтересованы в сохранении полузащитника Конора Галлахера, об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно данным источника, в клубе довольны игроком и готовят для него новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

Галлахер выступает за «пенсионеров» с 2018 года. В общей сложности 23-летний полузащитник провел в составе «синих» 54 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После семи туров лондонский коллектив располагается лишь на 11-м месте в таблице АПЛ.