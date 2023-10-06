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​«Боруссия» будет готова выкупить Санчо при одном условии слухи

06 Октября 2023 • 01:27 Комментировать

Вингер Джедон Санчо по-прежнему отстранён от работы с основой «Манчестер Юнайтед». Зимой футболист может вернуться в «Боруссию». Дортмундцы обсуждают аренду 23-летнего футболиста на остаток сезона 2023/2024, о чём в прессе уже сообщалось.

В то же время TodoFichajes отмечает, что выкупить Санчо «Боруссия» будет готова в том случае, если он хорошо себя проявит в период аренды. Очевидно, в Дортмунде сомневаются в том, что Джедон будет блистать в их рядах так, как это было раньше.

Напомним, что Санчо отстранили от основы «Манчестер Юнайтед» после публикации в социальных сетях. Реагируя на слова Эрика тен Хага о плохих тренировках, Джедон написал, что из него делают козла отпущения.

Портал Transfermarkt оценивает Санчо в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024
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