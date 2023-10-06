Раскрыты планы «Манчестер Сити» по Холанну

Действующий контракт Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2027 года. Казалось бы, спешить некуда, но чемпионы Англии уже в ближайшие месяцы начнут переговоры с норвежцем о новом трудовом соглашении. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

По данным источника, «горожане» хотят продлить контракт с Холанном ещё как минимум на один сезон. Зарплата норвежца может вырасти – сейчас его оклад измеряется 400 тысячами фунтов в неделю.

В материале отмечается, что планы «Манчестер Сити» по Холанну представляют собой удар по «Реалу» - мадридский клуб сохраняет серьёзный интерес к звёздному форварду.