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Раскрыты планы «Манчестер Сити» по Холанну

06 Октября 2023 • 01:18 Комментировать

Действующий контракт Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2027 года. Казалось бы, спешить некуда, но чемпионы Англии уже в ближайшие месяцы начнут переговоры с норвежцем о новом трудовом соглашении. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

По данным источника, «горожане» хотят продлить контракт с Холанном ещё как минимум на один сезон. Зарплата норвежца может вырасти – сейчас его оклад измеряется 400 тысячами фунтов в неделю.

В материале отмечается, что планы «Манчестер Сити» по Холанну представляют собой удар по «Реалу» - мадридский клуб сохраняет серьёзный интерес к звёздному форварду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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