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​«ПСЖ» планирует трансфер звёздного футболиста из АПЛ слухи

05 Октября 2023 • 20:21 Комментировать

Гранды европейского футбола строят планы по трансферам, и «ПСЖ» не является исключением. Как сообщает TodoFichajes, на радаре гранда Лиги 1 находится звёздный Бернарду Силва из «Манчестер Сити».

Стоит сказать, что летом «ПСЖ» уже проявлял интерес к Бернарду Силве, хотя фаворитом на его подписание являлась «Барселона». И всё же португалец остался в «Манчестер Сити», продлив контракт. Сообщалось, что в новом трудовом соглашении Силвы прописана опция выкупа за 50 миллионов евро.

Бернарду Силве 29 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 80 миллионов евро.

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Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2024
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