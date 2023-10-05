Гранды европейского футбола строят планы по трансферам, и «ПСЖ» не является исключением. Как сообщает TodoFichajes, на радаре гранда Лиги 1 находится звёздный Бернарду Силва из «Манчестер Сити».

Стоит сказать, что летом «ПСЖ» уже проявлял интерес к Бернарду Силве, хотя фаворитом на его подписание являлась «Барселона». И всё же португалец остался в «Манчестер Сити», продлив контракт. Сообщалось, что в новом трудовом соглашении Силвы прописана опция выкупа за 50 миллионов евро.

Бернарду Силве 29 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 80 миллионов евро.