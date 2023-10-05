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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два топ-клуба АПЛ следят за Боуэном слухи

05 Октября 2023 • 16:33 Комментировать
Вест Хэм
...
Ньюкасл
08.10 16:00

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может сменить клубную прописку.

Как утверждает TalkSport, между 26-летним игроком и «молотобойцами» есть определенные трудности в переговорах по новому контракту. Сообщается, что за ситуацией следят «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Оба коллектива не прочь подписать Боуэна в ближайшие трансферные окна.

Действующий трудовой договор футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Боуэна в 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Боуэн появился на поле в семи матчах Английской премьер-лиги, в которых забил пять мячей и стал автором одной результативной передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Вест Хэм Джаррод Боуэн трансферы футбола - зима 2024
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ВЕСТ ХЭМ НЬЮКАСЛ
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