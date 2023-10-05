​Тен Хаг может посадить Рэшфорда в запас

В «Манчестер Юнайтед» обеспокоены плохой формой нападающего Маркуса Рэшфорда. Как сообщает на своих страницах The Mirror, главный тренер команды Эрик тен Хаг может посадить футболиста на скамейку запасных.

В девяти официальных матчах сезона 2023/2024 Рэшфорд забил всего лишь раз – в игре Премьер-лиги против «Арсенала», которая проходила 3 сентября.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 7 октября, – против «Брентфорда» на своём поле.