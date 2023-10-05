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​Тен Хаг может посадить Рэшфорда в запас

05 Октября 2023 • 16:26 Комментировать (2)

В «Манчестер Юнайтед» обеспокоены плохой формой нападающего Маркуса Рэшфорда. Как сообщает на своих страницах The Mirror, главный тренер команды Эрик тен Хаг может посадить футболиста на скамейку запасных.

В девяти официальных матчах сезона 2023/2024 Рэшфорд забил всего лишь раз – в игре Премьер-лиги против «Арсенала», которая проходила 3 сентября.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 7 октября, – против «Брентфорда» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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snk6565
05 Октября 2023 в 17:16
Этот тормоз только до этого додумался??...давно пора было это сделать...или он начал читать мои комменты?)))))
ivan_petrenko95
05 Октября 2023 в 16:57
может пора уже этого лысого посадить в запас причем надолго?
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