Нападающий Айвен Тони в обозримом будущем может покинуть «Брентфорд» и пойти на повышение. Интерес к 27-летнему футболисту проявляет ряд статусных клубов Премьер-лиги. При этом гонку выигрывает «Арсенал», о чём на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

По данным источника, сумма трансфера Тони может составить в районе 65 миллионов евро.

Напомним, что весной Айвена Тони дисквалифицировали за нарушение правил по ставкам. Срок дисквалификации истекает 17 января.

За «Брентфорд» Тони провёл 124 матча, в которых забил 68 голов и отдал 21 голевой пас на партнёров.