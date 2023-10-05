Тони открыт к уходу из «Брентфорда»

Нападающий лондонского «Брентфорда» Айвен Тони этой зимой будет готов покинуть свою команду. По информации от Football Insider, форвард хотел бы уйти на повышение в январское трансферное окно.

Напомним, Тоуни до января не может играть из-за дисквалификации по причине ставок на футбол. Несмотря на это, в услугах нападающего заинтересован целый ряд топ-клубов из Премьер-лиги. Самыми реальными вариантами для англичанина являются два лондонских клуба – «Челси» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Тони забил 20 голов в Английской премьер-лиге. «Брентфорд» будет требовать за нападающего около 70 миллионов евро компенсации.