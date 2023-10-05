Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тони открыт к уходу из «Брентфорда»

05 Октября 2023 • 15:15 Комментировать
Лутон Таун
...
Тоттенхэм
1 6.80 X 4.90 2 1.45
07.10 14:30

Нападающий лондонского «Брентфорда» Айвен Тони этой зимой будет готов покинуть свою команду. По информации от Football Insider, форвард хотел бы уйти на повышение в январское трансферное окно.

Напомним, Тоуни до января не может играть из-за дисквалификации по причине ставок на футбол. Несмотря на это, в услугах нападающего заинтересован целый ряд топ-клубов из Премьер-лиги. Самыми реальными вариантами для англичанина являются два лондонских клуба – «Челси» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Тони забил 20 голов в Английской премьер-лиге. «Брентфорд» будет требовать за нападающего около 70 миллионов евро компенсации.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Брентфорд айвен тони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
15:15 · Англия. Премьер-лига
Тони открыт к уходу из «Брентфорда»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Выйду ли я в старте в матче против «Арсенала»? У меня нет особых надежд»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Салах и Альварес - в списке претендентов на звание игрока сентября в АПЛ
13:53 · Англия. Премьер-лига
Онана не поедет на Кубок Африки в январе, камерунец хочет сосредоточится на клубных делах
13:35 · Англия. Премьер-лига
Агент Кайседо рассказал, почему футболист выбрал «Челси», а не «Ливерпуль»
13:10 · Англия. Премьер-лига
3 топ-клуба АПЛ следят за талантливым полузащитником «Фейеноорда»
13:06 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Чилуэлл прокомментировал новую травму
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в клубе Захаряна слухи
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» попытается купить Смита-Роу в январе
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» потерял Соломона на 2-3 месяца из-за травмы
10:53 · Англия. Премьер-лига
Журналист Джейкобс: «Сильно удивлюсь, если Осимхен покинет «Наполи» зимой»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит трансфер звёздного вратаря слухи
10:21 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья может остаться в «Челси»
08:23 · Англия. Премьер-лига
Галлас рассказал, в чём Мудрик похож на Роналду 2
02:41 · Англия. Чемпионшип
​Английского фаната могут посадить в тюрьму за показ фото ребёнка во время матча 2
Все новости
Рекомендуем