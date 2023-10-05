Рико Льюис: «Выйду ли я в старте в матче против «Арсенала»? У меня нет особых надежд»

Защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис поделился ожиданиями от центрального матча следующего тура Английской премьер-лиги. Напомним, команда Хосепа Гвардиолы встретится с лондонским «Арсеналом».

«Выйду ли я в старте в матче против «Арсенала»? У меня нет особых надежд. Я буду делать всё возможное. Посмотрим, что произойдёт в воскресенье. В любом случае, решать будет тренер», – цитирует Льюиса журналист Джо Брей.

«Манчестер Сити» в данный момент лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 18 очками в активе. «Арсенал» располагается на третьем месте, набрав на одно очко меньше.