Салах и Альварес - в списке претендентов на звание игрока сентября в АПЛ

Пресс-служба Английской премьер-лиги определилась с номинантами на звание лучшего футболиста сентября.
В список претендентов включены следующие игроки: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Имя обладателя индивидуальной награды будет объявлено по итогам голосования болельщиков и экспертов.
После семи туров Премьер-лиги лидирует «Манчестер Сити», набравший 18 очков. На втором месте располагается «Тоттенхэм», а на третьем – «Арсенал».
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