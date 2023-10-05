Онана не поедет на Кубок Африки в январе, камерунец хочет сосредоточится на клубных делах

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не намерен ехать на Кубок Африки в январе. По информации от журналиста Роба Доусона, камерунец не хочет ехать на соревнование, так как намерен сосредоточиться на клубных делах.

Напомним, Онана не лучшим образом начал сезон, из-за чего подвергся шквалу критики от болельщиков «Манчестер Юнайтед». Андре допустил несколько курьёзных ошибок в своих первых матчах за манкунианцев.

Онана во время чемпионата мира 2022 года объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна из-за конфликта с главным тренером. Тем не менее, недавно Андре возобновил международную карьеру.