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Онана не поедет на Кубок Африки в январе, камерунец хочет сосредоточится на клубных делах

05 Октября 2023 • 13:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
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07.10 17:00

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не намерен ехать на Кубок Африки в январе. По информации от журналиста Роба Доусона, камерунец не хочет ехать на соревнование, так как намерен сосредоточиться на клубных делах.

Напомним, Онана не лучшим образом начал сезон, из-за чего подвергся шквалу критики от болельщиков «Манчестер Юнайтед». Андре допустил несколько курьёзных ошибок в своих первых матчах за манкунианцев.

Онана во время чемпионата мира 2022 года объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна из-за конфликта с главным тренером. Тем не менее, недавно Андре возобновил международную карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана
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