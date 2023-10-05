Агент Кайседо рассказал, почему футболист выбрал «Челси», а не «Ливерпуль»

Мануэль Сьерра, агент полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо, рассказал, почему минувшим летом эквадорский футболист решил перейти в лондонский клуб, а не в «Ливерпуль», который так же был близок к его трансферу из «Брайтона».

По словам агента, вариант с «Ливерпулем» возник неожиданно после того, как Кайседо уже дал обещание «Челси». Сьерра признался, что сторона игрока оказалась в непростом положении и не знала, какое решение стоит принять.

«Все мы изначально понимали, что если «Челси» повторит предложение «Ливерпуля» — Мойсес поедет в Лондон. Хочу подчеркнуть, что Кайседо пообещал перейти к ним. Поэтому, когда «Ливерпуль» сделал предложение — мы попросили руководство «Брайтона» подождать», — заявил Сьерра.

Напомним, Кайседо перешёл в «Челси» за 116 миллионов евро. В составе «синих» 21-летний футболист успел провести семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.