3 топ-клуба АПЛ следят за талантливым полузащитником «Фейеноорда»

22-летний полузащитник роттердамского «Фейеноорда» Квинтен Тимбер находится в сфере интересов трёх топ-клубов из Английской премьер-лиги. По информации от 90 min football, в список заинтересованных команд входят «Ливерпуль», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Квинтен является родным братом Юррьена Тимбера, который минувшим летом перебрался в «Арсенал». Есть вероятность, что родственники воссоединятся в составе «канониров». Напомним, Юррьен вылетел из-за травмы на несколько месяцев.

Квинтен Тимбер в стартовых семи турах чемпионата Нидерландов записал на свой актив гол и три результативные передачи.