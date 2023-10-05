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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

3 топ-клуба АПЛ следят за талантливым полузащитником «Фейеноорда»

05 Октября 2023 • 13:10 Комментировать
Фулхэм
...
Шеффилд Юнайтед
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07.10 17:00

22-летний полузащитник роттердамского «Фейеноорда» Квинтен Тимбер находится в сфере интересов трёх топ-клубов из Английской премьер-лиги. По информации от 90 min football, в список заинтересованных команд входят «Ливерпуль», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Квинтен является родным братом Юррьена Тимбера, который минувшим летом перебрался в «Арсенал». Есть вероятность, что родственники воссоединятся в составе «канониров». Напомним, Юррьен вылетел из-за травмы на несколько месяцев.

Квинтен Тимбер в стартовых семи турах чемпионата Нидерландов записал на свой актив гол и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фейеноорд Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Квинтен Тимбер
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