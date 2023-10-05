Защитник «Челси» Чилуэлл прокомментировал новую травму

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал травму, которую получил в недавнем поединке Кубка лиги против «Брайтона» (1:0). Из-за повреждения игрок пропустит два месяца.

«Черная полоса продолжается. Я очень расстроен. В карьере бывают взлеты и падения. Это жизнь. Все мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть «Челси» на вершину. Хочу сказать большое спасибо болельщикам за любовь и поддержку», - передает слова защитника пресс-служба «пенсионеров».

В текущем сезоне защитник провел семь матчей за лондонский коллектив, в которых отметился одной голевой передачей. Трудовое соглашение Бена с «Челси» рассчитано до середины 2027 года.