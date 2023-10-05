Нигерийский нападающий Умар Садик, правами на которого владеет испанский «Реал Сосьедад», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 26-летнего африканского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Несмотря на низкую результативность Садика в нынешнем сезоне, «красные дьяволы» хотят подписать игрока.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Умар провел семь поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Трудовое соглашение форварда с «Реал Сосьедадом» рассчитано до лета 2028 года. Трансферная стоимость Умара оценивается в 18 миллионов евро.