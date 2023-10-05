«Вест Хэм» попытается купить Смита-Роу в январе

Лондонский «Вест Хэм» в январе предпримет попытку заполучить полузащитника «Арсенала» Эмила Смита-Роу. По информации от Football Insider, «молотобойцы» являются одним из клубов, которые активно следят за ситуацией вокруг молодого англичанина.

Напомним, Смит-Роу на старте сезона не является стабильным игроком стартового состава в команде Микеля Артеты. Эмил недоволен своим положением в «Арсенале» и хочет уйти в клуб, где будет получать регулярную игровую практику.

В последние дни летнего трансферного окна Смит-Роу мог оказаться в «Челси», но «Арсенал» потребовал слишком большую сумму компенсации.