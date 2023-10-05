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«Вест Хэм» попытается купить Смита-Роу в январе

05 Октября 2023 • 12:23 Комментировать
Вест Хэм
...
Ньюкасл
08.10 16:00

Лондонский «Вест Хэм» в январе предпримет попытку заполучить полузащитника «Арсенала» Эмила Смита-Роу. По информации от Football Insider, «молотобойцы» являются одним из клубов, которые активно следят за ситуацией вокруг молодого англичанина.

Напомним, Смит-Роу на старте сезона не является стабильным игроком стартового состава в команде Микеля Артеты. Эмил недоволен своим положением в «Арсенале» и хочет уйти в клуб, где будет получать регулярную игровую практику.

В последние дни летнего трансферного окна Смит-Роу мог оказаться в «Челси», но «Арсенал» потребовал слишком большую сумму компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу
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ВЕСТ ХЭМ НЬЮКАСЛ
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