«Тоттенхэм» потерял Соломона на 2-3 месяца из-за травмы

Лондонский «Тоттенхэм» потерял своего полузащитника Монора Соломона на 2-3 месяца из-за травмы, которую футболист получил на тренировке. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Соломон перебрался в «Тоттенхэм» минувшим летом из донецкого «Шахтёра» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 24-летний израильтянин выступал на правах аренды за другой лондонский клуб – «Фулхэм», в составе которого отметился 4 голами в 19 матчах Премьер-лиги.

В этом сезоне Соломон провёл 5 матчей в чемпионате Англии, где записал на свой актив две результативные передачи.

Напомним, «Тоттенхэм» недавно также потерял на длительный срок Ивана Перишича.