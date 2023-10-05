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«Тоттенхэм» потерял Соломона на 2-3 месяца из-за травмы

05 Октября 2023 • 11:44 Комментировать
Лутон Таун
...
Тоттенхэм
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07.10 14:30

Лондонский «Тоттенхэм» потерял своего полузащитника Монора Соломона на 2-3 месяца из-за травмы, которую футболист получил на тренировке. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Соломон перебрался в «Тоттенхэм» минувшим летом из донецкого «Шахтёра» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 24-летний израильтянин выступал на правах аренды за другой лондонский клуб – «Фулхэм», в составе которого отметился 4 голами в 19 матчах Премьер-лиги.

В этом сезоне Соломон провёл 5 матчей в чемпионате Англии, где записал на свой актив две результативные передачи.

Напомним, «Тоттенхэм» недавно также потерял на длительный срок Ивана Перишича.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манор Соломон
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