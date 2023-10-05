Журналист Джейкобс: «Сильно удивлюсь, если Осимхен покинет «Наполи» зимой»

Авторитетный британский журналист Бен Джейкобс не верит, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен покинет свою команду в зимнее трансферное окно. Напомним, недавно нигериец обиделся на клуб из-за насмешливого видео в социальных сетях, где он не реализовал пенальти в матче с «Болоньей».

«Осимхен находится в шорт-листе «Челси». Несмотря на это, даже с учётом конфликта между игроком и «Наполи», я сильно удивлюсь, если Виктор куда-то перейдёт в зимнее трансферное окно», – написал Джейкобс в социальных сетях.

Напомним, Осимхена ранее также связывали с мадридским «Реалом» и клубами из Саудовской Аравии.