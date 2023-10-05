Словенский голкипер Ян Облак, выступающий за мадридский «Атлетико», может переехать на Туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно информации источника, в подписании 30-летнего звездного вратаря по-прежнему заинтересован «Манчестер Юнайтед». В манкунианском гранде недовольны игрой Андре Онана и хотят подписать еще одного вратаря. Облак считается приоритетным вариантом для «красных дьяволов».

Английский клуб хочет оформить переход Яна в январское трансферное окно. Стоимость сделки оценивается в 35 миллионов евро. Срок действующего контракта вратаря с «Атлетико» рассчитан до лета 2028 года.