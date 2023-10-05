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Кукурелья может остаться в «Челси»

05 Октября 2023 • 10:21 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
1 5.00 X 4.05 2 1.70
07.10 17:00

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья может остаться в команде и после зимнего трансферного окна. Игрок и клуб были открыты к расставанию, но в последнее время Кукурелья смог убедить тренерский штаб в своей состоятельности.

По информации от журналиста Бена Джейкобса, отношение Кукурельи к делу удивило многих сотрудников тренерского штаба «Челси». В клубе впечатлены тем, с каким характером Марк сражается за своё место в основном составе.

Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги Кукурелья сыграл против «Фулхэма» на позиции правого защитника, хотя номинально является левым фуллбеком.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья
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