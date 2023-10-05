Кукурелья может остаться в «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья может остаться в команде и после зимнего трансферного окна. Игрок и клуб были открыты к расставанию, но в последнее время Кукурелья смог убедить тренерский штаб в своей состоятельности.

По информации от журналиста Бена Джейкобса, отношение Кукурельи к делу удивило многих сотрудников тренерского штаба «Челси». В клубе впечатлены тем, с каким характером Марк сражается за своё место в основном составе.

Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги Кукурелья сыграл против «Фулхэма» на позиции правого защитника, хотя номинально является левым фуллбеком.