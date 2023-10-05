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Галлас рассказал, в чём Мудрик похож на Роналду

05 Октября 2023 • 08:23 Комментировать (2)

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением об украинского вингере Михаиле Мудрике, выступающем за лондонский «Челси».

«Мудрик очень сильно напоминает мне молодого Роналду. Когда Криштиану переехал в АПЛ, он показал всем свою технику и скорость. У Михаила схожие качества с португальцем. Когда он соберет все воедино, его будет тяжело остановить. В плане скорости он не уступает Роналду и Мбаппе», - передает слова Галласа Gambling Zone.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» в январское трансферное окно. За его трансфер английский топ-клуб заплатил 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Вильям Галлас Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Октября 2023 в 08:29
Галлас рассказал, в чём Мудрик похож на Роналду
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ай.. ща цвецная выщепанная бараденка написала бы: неужта и он тоже.. А-ха-ха-ха! )))
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