Галлас рассказал, в чём Мудрик похож на Роналду

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением об украинского вингере Михаиле Мудрике, выступающем за лондонский «Челси».

«Мудрик очень сильно напоминает мне молодого Роналду. Когда Криштиану переехал в АПЛ, он показал всем свою технику и скорость. У Михаила схожие качества с португальцем. Когда он соберет все воедино, его будет тяжело остановить. В плане скорости он не уступает Роналду и Мбаппе», - передает слова Галласа Gambling Zone.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» в январское трансферное окно. За его трансфер английский топ-клуб заплатил 70 миллионов евро.