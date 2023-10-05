Почему лучший футболист мира на данный момент не Месси или Мбаппе: Беллингем превращается в звезду

Джуд Беллингем забил невероятный гол в матче «Реала» против «Наполи». 20-летний англичанин всё больше и больше влюбляет в себя поклонников футбола. Пока Лионель Месси стареет в Америке, Килиан Мбаппе решает свои вопросы с карьерой, юный игрок мадридского «Реала» становится лучшим футболистом мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как всего за несколько лет Джуд Беллингем прошёл путь от простого парня до новой звезды мирового футбола.

Откуда взялся

С шести лет Беллингем защищал цвета своего первого профессионального клуба «Бирмингем Сити». Затем была дортмундская «Боруссия», с которой англичанин был в одном шаге от звания чемпиона Германии. Следом почти 135 млн евро и переход в мадридский «Реал». Беллингему не было и 20 лет, как он оказался в стане «сливочных»! Возраст – одно из главных достоинств Джуда. В национальной сборной он дебютировал в 17 лет и 137 дней. Раньше него майку английской команды надевали только Уэйн Руни и Тео Уолкотт.

Стиль игры

Несмотря на то что Беллингему три месяца назад исполнилось всего лишь 20 лет, его уже считают состоявшимся футболистом. Скорость, техника, завершающий удар – всеми этими качествами обладает Беллингем. Свои решения он принимает в последний момент, что ещё больше запутывает соперника. Его гол в ворота «Наполи» в матче Лиги чемпионов только подтверждает сказанное. Ряд специалистов поспешил сравнить его с Марадоной. Но здесь проявились ещё и человеческие качества Беллингема. Он оказался весьма скромным парнем, отметив, что Диего был намного лучше его. Да и вообще Джуд считает своего одноклубника Винисиуса лучшим игроком в мире.

А как же Месси, Роналду, Мбаппе и Холанн?

После гола в ворота «Наполи», который стал восьмым для Беллингема в этом сезоне, его поспешили назвать лучшим футболистом мира на данный момент. Однако всё не так очевидно. Для сравнения, Килиан Мбаппе тоже забил 8 мячей к текущему моменту. И сделал это за 7 матчей (521 минуту игрового времени). Для восьми голов и трёх голевых передач Джуду понадобилось 785 игровых минут.

Скорострельность пяти топовых игроков в сезоне-2023/24 во всех турнирах на данный момент выглядит следующим образом:

Килиан Мбаппе (24 года, Франция, «ПСЖ») – 65 минут на гол

Криштиану Роналду (38 лет, Португалия, «Аль-Наср») – 81 минута на гол

Лионель Месси (36 лет, Аргентина, «Интер Майами») – 87 минут на гол

Джуд Беллингем (20 лет, Англия, «Реал») – 98 минут на гол

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Эрлинг Холлан (23 года, Норвегия, «Манчестер Сити») – 108 минут на гол

Любопытно, что и Эрлинг Холанн имеет те же 8 голов, но все они забиты в АПЛ, а на их оформление понадобилось 864 минуты.

Криштиану Роналду не собирается уступать. Пусть его и забыли в Европе, но португалец продолжает регулярно забивать в Саудовской Аравии. 10 голов в 11 матчах за 896 минут игрового времени – показатель Роналду.

Лионель Месси пока что залечивает раны, но его результат – 11 голов и пять голевых передач в 12 матчах (961 минута игрового времени). Бесспорно, уровень Американской лиги футбола заметно ниже, но Месси и так уже всем доказал свою состоятельность. Очередной «Золотой мяч» наверняка лишь подчеркнёт его величие.

Футбольному миру требуется новый герой

Месси и Роналду зарабатывают своим правнукам на безбедную старость, завершая свою выдающуюся карьеру. Килиан Мбаппе продолжает искать варианты для своего развития.

С такой игрой Джуда Беллингема мечта француза оказаться в стане «сливочных» может оказаться несбыточной. Эрлинг Холанн штампует голы в АПЛ, но не может проявить себя в решающих и важных матчах Лиги чемпионов. Да и со сборной ему откровенно не повезло. Вряд ли Норвегия сможет добиться больших успехов. Поэтому на авансцену выходит новый герой. Джуд Беллингем проявляет ярко не только свои футбольные, но и человеческие качества. От него ждут результата, и он готов брать ответственность на себя. Футбольному миру нужен новый герой. И, похоже, он появился.

Результаты последних сезонов карьеры Джуда Беллингема