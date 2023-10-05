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​«Он был раздавлен» - супруга Дэвида Бекхэма вспомнила, как на нём отразилось удаление на ЧМ-1998

05 Октября 2023 • 02:30 Комментировать

Виктория Бекхэм, супруга знаменитого Дэвида Бекхэма, рассказала о том, как переживал бывший полузащитник сборной Англии свое удаление в игре с принципиальным соперником - аргентинской сборной, в ходе 1/8 финала чемпионата мира 1998 года.

Тогда Бекхэм лягнул ногой Диего Симеоне и был удален, а команда проиграла матч, после чего на футболиста спустили всех собак.

- Дэвид был тогда абсолютно уничтожен, разобран на кусочки. Он был в депрессии, а мне было очень грустно видеть его таким, - рассказала Виктория, в то время состоявшая в знаменитой девичьей поп-группе Spice Girls.


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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Сборная Англии Виктория Бекхэм ЧМ-1998
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