Главный тренер «Брайтона» де Дзерби подтвердил травму Эступиньяна

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби подтвердил травму эквадорского защитника Певриса Эступиньяна.

«Эступиньян травмирован. Могу сказать, что он не сможет выступать на протяжении долгого времени. Конечно, мы теряем важного игрока», - приводит слова итальянского специалиста известный журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне эквадорец провёл восемь матчей в рамках всех состязаний, забив один гол при трёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 32 миллиона евро.