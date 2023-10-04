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Главный тренер «Брайтона» де Дзерби подтвердил травму Эступиньяна

04 Октября 2023 • 22:18 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
08.10 16:00

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби подтвердил травму эквадорского защитника Певриса Эступиньяна.

«Эступиньян травмирован. Могу сказать, что он не сможет выступать на протяжении долгого времени. Конечно, мы теряем важного игрока», - приводит слова итальянского специалиста известный журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне эквадорец провёл восемь матчей в рамках всех состязаний, забив один гол при трёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби Первис Эступиньян
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