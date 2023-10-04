Александер-Арнольд – о целях «Ливерпуля»: «Мы не должны бояться говорить о своих амбициях»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ждёт от команды серьёзных свершений в нынешнем сезоне.

Коллектив Юргена Клоппа смог оправиться от неудачной прошлой кампании, достойно выступив на старте нового розыгрыша Премьер-лиги. После семи туров чемпионата Англии «красные» располагаются на четвёртой строчке с 16 набранными очками.

«Мы, как игроки «Ливерпуля», не должны бояться говорить о своих амбициях, о серьёзных намерениях. Мы хотим выигрывать трофеи, за все самые престижные трофеи», – цитирует пресс-служба «Ливерпуля» английского футболиста.

В четверг мерсисайдцы сыграют на своём поле против «Униона Сент-Жиллуаз» в рамках Лиги Европы.